Esplode un distributore a Roma in Via dei Gordiani fumo fiamme e finestre rotte – Il video

Un'esplosione devastante scuote Roma, nel quartiere Prenestino in Via dei Gordiani, vicino alla fermata Metro C Teano. Un violento incendio ha causato un'esplosione che si è sentita in tutta la Capitale, lasciando danni ingenti e diversi feriti tra soccorritori e cittadini. La scena di fumo, fiamme e finestre rotte richiama l’attenzione sulla gravità dell'incidente. Ecco i momenti più drammatici dell’evento, che ancora fa discutere tutta Roma.

(Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2025 Una violentissima esplosione si è verificata a Roma nel quartiere Prenestino, in Via dei Gordian, presso la fermata Teano della Metro C. L'esplosione, avvertita in tutta la Capitale, è seguito a un incendio sviluppatosi in un distributore. Fortunatamente nessuna vittima, ma molti feriti, tra cui poliziotti e vigili del fuoco che erano accorsi al momento dell'incendio. Molte finestre rotte e danni negli stabili circostanti. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

