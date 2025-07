Nuovo gioco di resident evil svelato la prossima settimana con icone di final fantasy e kingdom hearts

Le aspettative sono alle stelle per il futuro del franchise, ma questa volta la vera sorpresa sarà l’integrazione di icone di Final Fantasy e Kingdom Hearts, creando un crossover inedito che promette di rivoluzionare il mondo dei videogiochi. Preparatevi a un evento imperdibile che svelerà dettagli esclusivi e anticipazioni, lasciando i fan con il fiato sospeso. La prossima settimana si prospetta all’insegna di grandi novità e sorprese da non perdere assolutamente!

Nel panorama dei videogiochi, le grandi franchise continuano a evolversi con nuove proposte e innovazioni. L’ultima novità riguarda un titolo inedito legato al celebre universo di Resident Evil, che sarà svelato ufficialmente nel corso di un evento in live streaming programmato per la prossima settimana. Mentre i fan attendono il lancio del nuovo capitolo principale, Resident Evil Requiem, previsto per il 27 febbraio 2026, si stanno delineando dettagli su un progetto parallelo destinato alle piattaforme mobili. resident evil survival unit: il nuovo progetto in arrivo. una produzione in collaborazione con capcom. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nuovo gioco di resident evil svelato la prossima settimana con icone di final fantasy e kingdom hearts

In questa notizia si parla di: resident - evil - svelato - prossima

Resident Evil 4 ha influenzato Uncharted, Gears of War ed altri giochi, secondo un ex-Naughty Dog - Resident Evil 4, lanciato oltre vent’anni fa, ha segnato profondamente il settore videoludico, influenzando titoli come Uncharted e Gears of War.

Capcom ha svelato che Resident Evil Requiem è stato concepito inizialmente un’esperienza multiplayer open world con protagonista Leon. In seguito hanno però deciso di tornare al single player, scegliendo Grace come protagonista per un motivo ben preci Vai su Facebook

Capcom svelerà altri particolari su Resident Evil Requiem e Pragmata durante uno showcase previsto per la prossima settimana; Resident Evil 9 sarà annunciato quest'anno | Rumor; Resident Evil: svelato il plot del reboot in arrivo al cinema.

Annunciato Resident Evil: Survival Unit, uno strategico per dispositivi mobile - off per dispositivi mobile presentato come un survival horror strategico in tempo reale. Segnala msn.com

Rivoluzione in vista per Resident Evil: arriva Survival Unit, uno strategico a sorpresa! - Capcom, Aniplex e Joycity hanno annunciato un nuovo gioco di Resident Evi intitolato Resident Evil Survival Unit. Come scrive videogame.it