Esplosione al distributore di Gpl a Roma almeno 36 feriti | due rischiano la vita Le ipotesi dietro i boati l’allarme ambientale | Chiudete le finestre

Dopo diverse ore in cui il bilancio dell’incidente sembrava stabile, la gravità della situazione si fa sempre più preoccupante. L’esplosione al distributore di GPL a Roma ha sconvolto la comunità, lasciando almeno 36 feriti e due in condizioni critiche. Le ipotesi sulle cause del boato sono ancora al vaglio delle autorità. È fondamentale seguire le indicazioni per la sicurezza: chiudete le finestre e mantenete la calma.

Sono sei le persone rimaste ferite gravemente ferite dalla violentissima esplosione partita da una pompa di benzina e Gpl a Roma, in via dei Gordiani 32 al Prenestino. Due di queste sarebbero in fin di vita con ustioni sul 55% e sul 25% del corpo e con un barotrauma dovuto allo spostamento d’aria causato dall’esplosione. Entrambe si trovano al policlinico Casilino i prognosi riservata. Dopo diverse ore in cui il bilancio dell’incidente sembrava essersi stabilizzato, la conta dei feriti si aggrava ulteriormente. Secondo le informazioni fornite dalle Asl e dall’Ares 118, sarebbero 36 i feriti trasferiti in nove diverse strutture della capitale per ustioni, intossicazioni e traumi di vario genere. 🔗 Leggi su Open.online

