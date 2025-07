Il caldo estremo in Europa rafforza le disuguglianze

In un’Europa alle prese con ondate di calore senza precedenti, le disuguaglianze si accentuano sempre più. Le categorie sociali più vulnerabili pagano il prezzo più alto, evidenziando la necessità urgente di politiche pubbliche mirate. La lotta al cambiamento climatico deve essere anche giustizia sociale: un imperativo etico e civile. Leggi il nostro approfondimento nel video e scopri come possiamo agire insieme per un domani più equo.

Il continente soffoca a causa delle ondate di calore. Ma non tutti soffrono allo stesso modo: a pagare il prezzo più alto sono le categorie sociali più deboli. Servono politiche pubbliche, per una vera "giustizia climatica".

Governo e oms sfiancati dal caldo estremo - temperature record, le sfide si moltiplicano per governi e organizzazioni sanitarie. La lotta contro il caldo estremo richiede strategie efficaci e una grande resilienza.

