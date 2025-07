LIVE Darderi-Thompson Wimbledon 2025 in DIRETTA | si parte con l’azzurro al servizio

L’emozione è nell’aria: la pioggia di adrenalina si prepara a scatenarsi al Wimbledon 2025, con Darderi Thompson pronto a sfidare il campo. L’azzurro al servizio, le luci della scena puntate su un match che promette grandi emozioni. Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale e vivi ogni istante di questa avventura tennistica, perché nel cuore dello Slam tutto può succedere…

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BELLUCCI-NORRIE (2° MATCH DALLE 14.00) 15-40 Servizio vincente Darderi. 0-40 Tre palle break Thompson. L’azzurro perde il controllo dell’approccio con il rovescio in back. 0-30 Scappa via il rovescio incrociato di Luciano. 0-15 Subito una gran risposta di rovescio dell’australiano. PRIMO SET 16:07 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via all’incontro con l’azzurro al servizio. 16:05 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Darderi e Thompson. 16:03 Ancora pochi istanti all’ingresso in campo dei due protagonisti del match. 🔗 Leggi su Oasport.it