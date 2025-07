Sangiuliano confessa | A un certo punto ho pensato al suicidio Il consiglio degli psicologi l’intervista che non rifarebbe dopo lo scandalo

Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, rompe il silenzio raccontando i momenti più difficili della sua vita dopo lo scandalo che ha segnato la fine della sua carriera politica. In un’intervista al Foglio da Parigi, confessa di aver pensato al suicidio e di aver ricevuto il consiglio degli psicologi di affrontare il dolore. Una testimonianza autentica che ci invita a riflettere sulla forza di superare le prove più dure.

L’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano rompe il silenzio dopo il caso Boccia che ha segnato la fine della sua carriera politica. In un’intervista al Foglio da Parigi, dove oggi lavora come corrispondente Rai, Gennaro Sangiuliano racconta i momenti di fatto più bui della sua vita recente. «A un certo punto ho pensato al suicidio – ha detto a Francesco Merlo – Avevano costruito un’altra persona. Io leggevo cose su di me che non riconoscevo. Ero trasformato in una figura da abbattere. Tutto era usato contro di me. Tutto». Addio per sempre alla politica. Sangiuliano sembra aver voltato pagina definitivamente: «Con la politica ho chiuso. 🔗 Leggi su Open.online