Mara Venier ospite fissa a Che Tempo che Fa | retroscena Rai

Mara Venier sta per fare il suo ingresso trionfale nel cast di Che Tempo Che Fa, portando con sé un’energia unica e tanto affetto. La sua presenza come ospite fissa sulla scena televisiva italiana promette di rivoluzionare l’emozionante format di Fabio Fazio, creando aspettative alte e un vero e proprio terremoto in Rai. Ma quali sono i retroscena di questa incredibile novità? Scopriamolo insieme.

Mara Venier sarà ospite fissa della prossima stagione di Che tempo che Fa con Fabio Fazio. L’indiscrezione arriva dal Messaggero, secondo cui la conduttrice di Domenica In potrebbe sbarcare nel cast dello show in onda su Nove, creando un vero e proprio terremoto in Rai. Mara Venier a Che tempo che Fa: l’indiscrezione. Secondo quanto riportato dal Messaggero, Mara Venier sarà dunque uno degli ospiti fissi nel tavolo – ormai cult – di Che tempo che Fa. La conduttrice entrerebbe così a fare parte del cast fisso della trasmissione condotta da Fabio Fazio. Solo qualche tempo fa, durante il Salone del libro di Torino, Mara aveva parlato dello show passato – ormai da due stagioni – dalla Rai al canale Nove. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - “Mara Venier ospite fissa a Che Tempo che Fa”: retroscena Rai

