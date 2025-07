18enne denuncia stupro in mare | Mi ha violentata in acqua panico in spiaggia

Un mattino di luglio si è trasformato in un incubo sulla spiaggia quando un’ombra di violenza ha squarciato il silenzio dell’alba. La testimonianza di una giovane ragazza di 18 anni ha acceso i riflettori su un episodio drammatico, suscitando shock e preoccupazione tra i presenti. La sua voce disperata ha risvegliato l’intera comunità, che ora si interroga su come prevenire e affrontare simili tragedie.

Le urla hanno squarciato il silenzio della mattina presto, quando la spiaggia libera cominciava appena a popolarsi. Erano da poco passate le 8 di giovedì 3 luglio quando una ragazza di 18 anni ha cominciato a correre nuda verso la passeggiata, gridando di essere stata violentata. A lanciare l'allarme è stata una donna che portava a spasso il cane, e che ha assistito a parte della scena. Sul posto sono arrivati in pochi minuti gli agenti della polizia e un'ambulanza del 118. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane aveva trascorso la notte in compagnia di un gruppo di ragazzi e ragazze sulla spiaggia.

