La questione palestinese nel Regno Unito | narrazione controversa accuse di terrorismo e mal di pancia dei Labour

Negli ultimi anni, il movimento pro-Palestina nel Regno Unito ha guadagnato crescente visibilità, ma si è scontrato con una repressione mirata da parte delle autorità e una narrazione mediatica controversa, in particolare da parte della BBC. Palestine Action, fondata nel 2020 da Huda Ammori e Richard Barnard, utilizza azioni dirette non violente per protestare contro il sostegno militare britannico a Israele, in particolare attraverso aziende come Elbit Systems, accusata di complicità nei crimini di guerra. Tra le azioni più significative: nel 2021, l’occupazione di una fabbrica Elbit a Leicester, con gli attivisti assolti grazie alla difesa di “necessità” ai sensi del Criminal Damage Act 1971; nel 2022, un attacco a Thales a Glasgow con danni per oltre un milione di sterline; nel 2023, la pubblicazione di “The Underground Manual”, che invita a creare cellule autonome per azioni dirette. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it