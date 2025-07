Lo schianto e poi il volo | motociclista 65enne muore lungo via Valcavasia

Una tragica tragedia scuote Pederobba: un motociclista di 65 anni ha perso la vita dopo un violento incidente lungo via Valcavasia, dove lo sfortunato uomo è stato sbalzato a quasi 10 metri di distanza, a seguito di un impatto con un’auto. La scena è stata devastante, lasciando increduli e profondamente scossi amici e familiari. Un dramma che riaccende l’allarme sulla sicurezza stradale, ricordandoci quanto sia fondamentale prestare massima attenzione alla guida.

PEDEROBBA - Un volo di quasi 10 metri a seguito dell'impatto contro un'altra auto: un motociclista ha perso la vita oggi, venerdì 4 luglio, poco dopo le 13, in via Valcavasia a. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Lo schianto e poi il volo: motociclista 65enne muore lungo via Valcavasia

In questa notizia si parla di: volo - motociclista - valcavasia - schianto

Motociclista fa incidente, cade, e fa un volo di 10 metri: è grave - Un motociclista di 36 anni è rimasto gravemente ferito a Cairate, Varese, nel pomeriggio di giovedì. Dopo uno scontro presumibile con altri veicoli, ha perso il controllo e ha fatto un volo di circa dieci metri.

Motociclista esce di strada e muore. Il corpo trovato sul ciglio di via Valcavasia da un automobilista di pass; Pederobba, fuori strada con la moto: muore a 55 anni; Esce di strada con la moto lungo la Valcavasia: 65enne perde la vita dopo un volo di dieci metri.

Volo dopo lo schianto contro un’auto. Motociclista in prognosi riservata - Il Resto del Carlino - Motociclista in prognosi riservata Incidente tra Villa Potenza e Chiesanuova: un 74enne portato in eliambulanza all’ospedale di Torrette ... Si legge su ilrestodelcarlino.it