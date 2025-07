La tragedia di Sophia?Hutchins

La tragica scomparsa di Sophia Hutchins scuote il mondo dello spettacolo e delle celebrità. A soli 29 anni, questa stimata manager e amica di Caitlyn Jenner ha perso la vita in un incidente a Malibu, lasciando un vuoto profondo tra chi la conosceva. Le circostanze ancora da chiarire sollevano interrogativi sul suo ultimo tragico momento. Una vicenda che ci ricorda quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile.

Roma, 4 luglio 2025 – Sophia?Hutchins, 29 anni, storica manager e amica di Caitlyn?Jenner, è tragicamente morta mercoledì mattina in un incidente avvenuto a Malibu, non lontano dalla villa della Jenner. Secondo le ricostruzioni riprese da Tmz e confermate da fonti ufficiali e familiari, Hutchins ha urtato il paraurti di un’auto in movimento con la sua Atv, un veicolo leggero da spiaggia: l'impatto ha fatto uscire con violenza il suo mezzo dalla carreggiata, facendolo precipitare per circa 107 metri in un dirupo. I soccorritori arrivati tempestivamente sul posto hanno potuto solo constatare il decesso della giovane donna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net