Ivanisevic scuote Tsitsi | Mai visto uno così impreparato Sono più in forma io

Ivanisevic scuote Tsitsi: mai visto uno così impreparato, sono più in forma io. Il coach del greco, in un'intervista senza mezzi termini, denuncia: "Gli sento dire sempre 'Io voglio, io voglio', ma alla fine non fa nulla. Non vedo alcun progresso. Sono rimasto scioccato." Una critica dura che mette sotto la lente d'ingrandimento le motivazioni e le sfide di un talento in cerca di riscatto, lasciando il pubblico in attesa di una svolta decisiva.

Il coach del greco in un'intervista non usa toni diplomatici: "Gli sento dire sempre 'Io voglio, io voglio', ma alla fine non fa nulla. Non vedo alcun progresso. Sono rimasto scioccato". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ivanisevic scuote Tsitsi: "Mai visto uno così impreparato. Sono più in forma io"

In questa notizia si parla di: sono - ivanisevic - scuote - tsitsi

Ivanisevic su Tsitsipas: “Sono rimasto scioccato”. Il coach racconta cosa sta succedendo a Stefanos - Goran Ivanisevic, coach di Stefanos Tsitsipas, rivela un lato inaspettato del tennista greco: un momento difficile segnato da problemi personali, lontani dal campo e dagli stereotipi.

Ivanisevic scuote Tsitsi: Mai visto uno così impreparato. Sono più in forma io; Sport News: le ultime notizie sportive di oggi; Goran Ivanisevic entra nel team di Tsitsipas per la riscossa sull’erba.

Ecco quali sono le ragioni del divorzio Djokovic-Ivanisevic - Ivanisevic Goran Ivanisevic, ex allenatore di Novak Djokovic, ha raccontato i motivi che hanno portato alla rottura del rapporto professionale tra ... Lo riporta ilgiornale.it

Ivanisevic affossa Zverev: “Come può competere con Sinner e Alcaraz se…” - MSN - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono due tennisti straordinari e lo sa bene anche Goran Ivanisevic. Riporta msn.com