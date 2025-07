Roberto Ciufoli Vita Privata | La Moglie Chi E’ E Che Lavoro Fa!

Scopri la storia di Theodora Bugel, moglie di Roberto Ciufoli, e il loro amore autentico che ha superato ostacoli e sfide. Un rapporto di intima complicitĂ , lontano dai riflettori, che testimonia come pazienza e determinazione possano rafforzare un legame nel tempo. La loro vita nasconde segreti di resilienza e passione, mostrando che anche dietro le quinte si cela un mondo fatto di dedizione e speranza. Leggi tutto per conoscere questa affascinante storia.

C'è una donna che ha scelto di restare lontana dai riflettori, pur condividendo la vita con uno degli attori piĂą noti della scena comica italiana: Theodora Bugel, moglie di Roberto Ciufoli. La loro è una storia d'amore che ha il sapore della complicitĂ , della pazienza e della determinazione. Un legame cominciato nel 2004, consolidato da sette anni di convivenza e coronato dal matrimonio nel marzo del 2011. Theodora è francese di origine, ma ha deciso di trasferirsi a Roma per amore.

Dagli scout al palco, da Bramieri alla domenica di Rai 2: l'intervista a Roberto Ciufoli, che racconta i suoi 40 anni di carriera tra comicitĂ , tv e sport Vai su Facebook

