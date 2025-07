Esplode distributore a Roma nel quartiere Prenestino Labicano il sopralluogo del sindaco Gualtieri – Il video

Un’esplosione devastante scuote il cuore di Roma, nel quartiere Prenestino Labicano, vicino alla fermata Teano della Metro C. L’incidente, seguito da un incendio in un distributore di carburanti, ha sconvolto l’intera capitale. Il sindaco Gualtieri si è immediatamente recato sul luogo per valutare i danni e garantire la sicurezza dei cittadini. Un episodio che lascia tutti sgomenti e richiede immediati interventi di emergenza.

(Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2025 Una violentissima esplosione si è verificata a Roma nel quartiere Prenestino Labicano, nei pressi della fermata Teano della Metro C. L'esplosione, avvertita da tutta la Capitale, è seguito a un incendio sviluppatosi in un distributore di carburanti. Il sindaco Gualtieri ha compiuto un sopralluogo sul posto. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

