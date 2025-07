Tumori | De Lorenzo Favo ‘innovazione con biomarcatori per medicina di precisione’

Nel panorama delle terapie oncologiche, l’innovazione rappresenta un passo cruciale verso una medicina più personalizzata e efficace. Francesco De Lorenzo di Favo sottolinea come i biomarcatori siano la chiave per individuare modelli di cura anche per altre patologie, aprendo nuove frontiere nella medicina di precisione. Questa strategia promette di rivoluzionare il trattamento e migliorare significativamente la qualità di vita dei pazienti. È fondamentale continuare a investire in queste innovazioni, perché solo così si potrà garantire un futuro di speranza e cura.

“L’innovazione, in un sistema come quello che riguarda i malati di cancro, si traduce anche nell’individuazione di un modello di cura applicabile anche per altre patologie e nella circoscrizione di quei biomarcatori e indicatori fondamentali per accedere alla medicina di precisione”. Così Francesco De Lorenzo, Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia – Favo, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tumori: De Lorenzo (Favo), ‘innovazione con biomarcatori per medicina di precisione’

