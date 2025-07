Un ospite speciale a Viareggio c’è un delfino nel porto

Un miracolo della natura ha incantato questa mattina il porto di Viareggio: un delfino solitario, probabilmente un tursiope, ha nuotato tra le acque calme, regalando un momento magico a residenti e visitatori. Un’immagine che ricorda quanto la nostra costa sia un santuario di biodiversità . Questo spettacolo spontaneo ci invita a riflettere sull’importanza di preservare questi meravigliosi ecosistemi. La sua presenza suscita speranza e meraviglia, invitandoci a rispettare e amare il mare…

Viareggio, 4 luglio 2025 – Un ospite speciale all’alba nel porto di Viareggio: un delfino solitario, probabilmente un esemplare di tursiope  (Tursiops truncatus), ha nuotato per alcuni minuti nelle acque tranquille del molo, vicino alle barche ancora ferme. Un video, pubblicato dal Comune di Viareggio, ha documentato la scena. Si tratterebbe di un tursiope anche perchĂ© al largo di Viareggio è presente una delle piĂą numerose colonie di questo tipo di cetaceo del Mediterraneo. Nei giorni scorsi Yuri Galletti, biologo marino e responsabile toscano del progetto “Life Turtlenest” di Legambiente, ha spiegato cosa bisogna fare in caso di avvistamento ravvicinato di delfini feriti, tartarughe spiaggiate o altri animali marini in difficoltĂ . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un ospite speciale a Viareggio, c’è un delfino nel porto

