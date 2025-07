Stagista di 17 anni rimane ferito non si tratta di PCTO

Un incidente che ha scosso la comunità: un giovane di 17 anni, studentessa di un istituto professionale, è rimasto ferito dopo una caduta da un soppalco in un’officina specializzata. A differenza di quanto riportato da alcune testate, questa situazione non riguarda un’attività di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro). La vicenda evidenzia l’importanza della sicurezza sul lavoro e la responsabilità condivisa di tutti gli attori coinvolti.

A differenza di quanto riportato da alcune testate, non si tratterebbe di PCTO (ex alternanza). La notizia vuole che un ragazzo che a fine mese compirà 17 anni è rimasto ferito dopo essere caduto da un soppalco all’interno di un’officina. Il giovane frequenta un istituto professionale della zona e stava svolgendo attività presso un’azienda specializzata nella riparazione di veicoli industriali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

