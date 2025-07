Restyling via Toledo 3 milioni e lavori al via entro novembre

Restyling in arrivo per via Toledo: 3 milioni di euro e lavori pronti a partire entro novembre. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per un intervento di manutenzione straordinaria nel tratto tra piazza Carità e piazza Trieste e Trento, finanziato dai fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli. Con questa iniziativa, l’Amministrazione rafforza il proprio impegno nel rendere le strade cittadine più sicure e vivibili per tutti.

Tempo di lettura: 2 minuti La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria di via Toledo, tratto compreso tra piazza Carità e piazza Trieste e Trento. L'intervento è finanziato con i fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli per 3.277.022,73 euro. " Con i lavori in via Toledo continua l'impegno dell'Amministrazione per intensificare la manutenzione stradale cittadina al fine di migliorare la vivibilità e la sicurezza urbana. Tra le altre, via Toledo è uno snodo cruciale per la mobilità, oltre che un'asse fondamentale per cittadini e turisti.

