Trump | Nessun progresso sull' Ucraina con Putin non sono contento – Il video

Nell'attuale scenario internazionale, le parole di Donald Trump evidenziano la complessità delle trattative e l'assenza di progressi concreti nella crisi ucraina con Putin. La tensione tra Stati Uniti e Russia resta palpabile, mentre il mondo attende risposte chiare e decisive. La situazione rimane fluida e in continua evoluzione: cosa riserverà il futuro?

(Agenzia Vista) Usa, 04 luglio 2025 "Abbiamo avuto una chiamata. È stata una chiamata piuttosto lunga. Abbiamo parlato di molte cose, compreso l'Iran e la guerra in Ucraina. Non ci sono stai passi avanti sull'Ucraina. Non sono contento", lo ha detto il Presidente Usa Donald Trump parlando con i cronisti prima di salire sull'Air Force One per dirigersi in Iowa. White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

