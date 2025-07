Wimbledon | urla proteste e provocazioni al pubblico la serata folle del campione

Wimbledon, il prestigioso torneo di tennis, ha vissuto una serata carica di tensione con protagonista un noto campione. Non è stato il meteo a scaldare l’atmosfera, bensì il clima teso che si è creato sul campo numero 2 a causa della decisione di un supervisore che ha scatenato proteste e provocazioni tra il pubblico. Tutto è avvenuto proprio verso la fine di un match del secondo turno, mentre si stava andando verso la conclusione dell’incontro con un risultato ormai deciso…

Wimbledon, il prestigioso torneo di tennis, ha vissuto una serata carica di tensione con protagonista un noto campione. Non è stato il meteo a scaldare l’atmosfera, bensì il clima teso che si è creato sul campo numero 2 a causa della decisione di un supervisore che ha creato un vero putiferio. Tutto è avvenuto proprio verso la fine di un match del secondo turno, proprio mentre si stava andando verso la conclusione dell’incontro con un risultato che sembrava ormai scontato. Ma nello Slam inglese, unico nel suo genere, niente si può mai considerare sicuro. La scelta contestata. Così, proprio quando il tennista americano Ben Shelton stava per chiudere la partita contro Rinky Hijikata, avanti di due set e pronto a servire sul 5-4 nel terzo, è arrivata la sospensione per oscurità , decisa dal supervisore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Wimbledon: urla, proteste e provocazioni al pubblico, la serata folle del campione

In questa notizia si parla di: wimbledon - serata - campione - urla

Wimbledon, Berrettini cade al quinto set, Paolini bene in rimonta: serata dolceamara per il tennis azzurro - Una serata intensa al Wimbledon, tra emozioni e colpi di scena: Matteo Berrettini cade al quinto set contro Majchrzak, mentre Jasmine Paolini sorprende rimontando Sevastova.

Elogio della mitezza. Il momento più bello della serata: in un momento concitato del match, con il pubblico che si è schierato apertamente con il vecchio campione, Jannik spiega con calma e Nole, che si sta battendo come un leone, lo ascolta perché si fida pi Vai su Facebook

Wimbledon: urla, proteste e provocazioni al pubblico, la serata folle del campione.

La folla in discoteca urla «Shakira», Piqué stizzito: «Io sono campione del mondo, voi non siete nessuno» - Corriere TV - Doveva essere una serata di festa per celebrare la fine della Kings League. Da video.corriere.it

Tennista si qualifica per Wimbledon e urla parole inaspettate: pensa solo ai soldi, ce l'ha fatta - Fanpage.it - Tennista si qualifica per Wimbledon e urla parole inaspettate: pensa solo ai soldi, ce l’ha fatta Maxime Janvier si è qualificato il tabellone principale di Wimbledon battendo Giovanni Mpetschi ... Scrive fanpage.it