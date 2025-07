Da Wimbledon al Ct San Giorgio | la Oliynykova l’arma in più per la finale playoff

Da Wimbledon al Ct San Giorgio: un emozionante percorso che si conclude con una finale di grande significato. Le ragazze del San Giorgio del Sannio sono pronte a scrivere un nuovo capitolo, determinante per conquistare l’accesso alla Serie A2. Dopo la vittoria dell’andata, la squadra è carica e concentrata, consapevole che il traguardo è ormai a portata di mano. È il momento di vivere insieme questa storica sfida, dove ogni punto conta e la passione farà la differenza.

È iniziato il conto alla rovescia per le ragazze del Ct San Giorgio del Sannio che domenica ospiteranno le torinesi del Beinasco nella finale di ritorno per l'accesso alla serie A2. All'andata le tenniste del presidente Pepe si sono imposte 3-1 con una prova superlativa e manca davvero poco per festeggiare lo storico approdo in serie A2, traguardo fallito di un soffio nella scorsa stagione. Questa volta il Ct San Giorgio potrà contare anche sull'ucraina Oleksandra Oliynykova, numero 190 della classifica WTA e reduce dal torneo di Wimbledon. La punta di diamante del club sannita è stata assente a Torino per la cancellazione all'ultimo momento del volo ed è prontissima a dare il suo contributo domenica mattina (primo match alle 10) quando basterà conquistare due punti per staccare il biglietto per la serie superiore.