Incidente ad un distributore di benzina forte esplosione a Roma | 45 feriti 2 sono gravi

Un incidente drammatico scuote Roma: un'esplosione devastante in un distributore di benzina in via dei Gordiani ha causato 45 feriti, di cui due in gravi condizioni. Il boato, udito a distanza, ha generato grande paura tra i residenti del Prenestino. Secondo i vigili del fuoco, l'incidente è avvenuto poco dopo le 8, a causa del distacco di una pompa dalla cisterna. La città è ancora sotto choc per questa tragedia che mette in evidenza i rischi delle infrastrutture energetiche.

Un incidente ad un distributore di benzina in via dei Gordiani, al Prenestino, ha provocato un forte boato sentito in molti quartieri della Capitale. Dalle prime informazioni del vigili del fuoco, l'incidente avvenuto poco dopo le 8, ed è stato provocato dal distacco di una pompa di una cisterna che alimentava l'impianto di distribuzione. Si è levata una densa colonna di fumo visibile da gran.

In questa notizia si parla di: incidente - distributore - benzina - forte

Esplosione ad un distributore di benzina a Roma, 21 i feriti, nessuno sarebbe in gravi condizioni; Esplode pompa benzina a Roma, oltre 40 feriti, 2 in pericolo di vita. Abitanti: Sfiorata tragedia - Presidente Regione Lazio Rocca: Cessata emergenza sanitaria, situazione sotto controllo; Roma, esplode un distributore di benzina: sale a 45 il numero dei feriti. Diversi abitanti colpiti dai vetri in frantumi.

