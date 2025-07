Leoni Inter il difensore si allontana da Milano | il Parma lo valuta oltre 30 milioni di euro

Il futuro di Giovanni Leoni si fa sempre più incerto: il giovane difensore del Parma, valutato oltre 30 milioni di euro, potrebbe rimanere in Emilia più a lungo del previsto. Con l’Inter e il Milan pronti a contenderselo, la sua volontà di restare potrebbe fare la differenza. In un mercato sempre più competitivo, tutto è ancora da scrivere: il talento classe 2006 potrebbe sorprendere tutti.

Leoni Inter, sempre più difficile vedere il difensore classe 2006 a Milano. La valutazione del Parma è superiore ai 30 milioni di euro. I dettagli. Con il passare dei giorni sembra sempre più improbabile che Giovanni Leoni lasci Parma. Il centrale classe 2006 è il primo obiettivo dell’ Inter per la difesa, ma su di lui è forte anche l’interesse del Milan. Il ragazzo, dal canto suo, non sembrerebbe spingere per la cessione immediata e gradirebbe rimanere in Emilia per crescere con più calma. Allo stesso tempo, conscio che la valutazione del ragazzo non potrà che lievitare negli anni a venire, il club ducale non ha intenzione di cederlo quest’estate. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Leoni Inter, il difensore si allontana da Milano: il Parma lo valuta oltre 30 milioni di euro

In questa notizia si parla di: inter - parma - leoni - difensore

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Sky - Corsa a Leoni, il Milan sfida Inter e Juve con il jolly Liberali: il difensore non forza per l'addio al Parma. Vai su Facebook

La mia intervista a Claudio #Ottoni, che ai tempi delle giovanili del #Padova ha allenato Giovanni #Leoni, difensore classe 2006 in forza al #Parma e accostato con insistenza all'#Inter e al #Milan Vai su X

Sky - Inter su Leoni: possibile l'inserimento di un giocatore della Primavera per convincere il Parma; Leoni, è derby! Le strategie di Inter e Milan per il centrale del Parma; Sky - Corsa a Leoni, il Milan sfida Inter e Juve con il jolly Liberali: il difensore non forza per l'addio al Parma.

Calciomercato Milan, si accende il derby con l'Inter! - Calciomercato Milan, derby aperto con l’Inter per Giovanni Leoni, difensore centrale classe 2006 del Parma. Scrive milannews24.com

Comuzzo Inter, è lui l’alternativa a Leoni: altro derby di mercato con il Milan - Tutti i dettagli in merito L’Inter guarda al futuro e lo fa con attenzione particolare ai giovani ta ... Riporta informazione.it