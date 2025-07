Cava de’ Tirreni boss gestiva racket dal carcere con un cellulare | 4 arresti

Un caso che scuote Cava de’ Tirreni: un boss della camorra, rinchiuso in carcere, continuava a gestire il racket grazie a un cellulare. Tra gli arrestati figura anche Vincenzo Zullo, detto “o’ cavallar”, considerato tra i vertici del clan. La scoperta dimostra ancora una volta come la criminalità organizzata sfrutti ogni possibile mezzo per mantenere il controllo. Un’indagine che apre nuovi interrogativi sulla lotta alla criminalità e sulla resilienza delle reti illecite.

Tra gli arrestati figura anche Vincenzo Zullo, detto "o' cavallar", ritenuto elemento di vertice dell'omonimo clan di camorra di Cava de' Tirreni. Attraverso un cellulare, dal carcere, gestiva gli affari illeciti del clan anche grazie a complici che eseguivano i suoi ordini e gli trasferivano il denaro: figura anche Vincenzo Zullo, detto "o' cavallar", ritenuto .

