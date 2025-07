Inter Costacurta | Sfogo Lautaro? Non ho elementi per giudicare

Al centro del dibattito calcistico, le recenti dichiarazioni di Alessandro Costacurta sull’Inter e il delicato sfogo di Lautaro Martinez hanno acceso nuove discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Leggenda del Milan e volto noto del commento sportivo, Costacurta si è espresso con obiettività, sottolineando l’importanza del fair play e lasciando aperti interrogativi sul caso Lautaro. Scopriamo insieme cosa ha detto e quali implicazioni potrebbero derivarne.

Alessandro Costacurta, leggenda del Milan ed oggi commentatore sportivo, ha parlato dell’Inter. Intercettato al Premio Fairplay Menarini, ai microfoni di TuttoMercatoWeb, l’ex difensore ha espresso la sua opinione su vari temi caldi. Tra questi, anche il caso Lautaro Martinez-Calhanoglu. SUL FAIR PLAY – “ Il fairplay dovrebbe esserci sempre, mi sembra ci L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Costacurta: “Sfogo Lautaro? Non ho elementi per giudicare”

In questa notizia si parla di: inter - costacurta - sfogo - lautaro

Costacurta convinto: «Inter non chieda scusa! Stanchezza manifesta» - Billy Costacurta non ha dubbi: dopo la pesante sconfitta contro il PSG in finale di Champions League, l'Inter non ha nulla da farsi perdonare.

Costacurta: Lautaro mi ha sorpreso, ma è un buon capitano. Se ha fatto una strigliata pubblica...; Psg-Inter, le parolacce di Costacurta imbarazzano Barella: lo sfogo live; Calcio, Costacurta: Allegri un vincente, Lautaro intelligente.

Costacurta sottolinea: «Lautaro Martinez percepiva di dover dare strigliata!» - Alessandro Costacurta ha espresso il suo punto di vista in merito allo scontro a distanza tra Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. Lo riporta informazione.it

Costacurta: "Lautaro mi ha sorpreso, ma è un buon capitano. Se ha fatto una strigliata pubblica..." - Presente al Premio Fairplay Menarini, Alessandro Costacurta è stato intervistato da TMW, dove l'ex difensore del Milan è stato sollecitato a rispondere sullo sfogo di Lautaro Martinez dopo l'eliminazi ... Come scrive msn.com