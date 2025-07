La sinistra di Sanchez è nel baratro | il sondaggio sulle dimissioni è una mazzata

La crisi politica che scuote la Spagna si approfondisce, con un sondaggio che mette Sanchez sotto pressione. La maggior parte degli spagnoli vede solo due strade per uscire dall'impasse: elezioni anticipate o le dimissioni del leader socialista, con la proposta di un nuovo candidato. Il risultato del sondaggio di 40dB per Cadena Ser ed El País rivela come il futuro del governo sia in bilico, lasciando il Paese in attesa di decisioni decisive.

La maggior parte degli spagnoli ritiene che Pedro Sanchez abbia solo due vie d'uscita dalla crisi scatenata dagli scandali di corruzione scoppiati all'interno del partito socialista: indire elezioni anticipate o dimettersi e proporre un altro candidato del Psoe alla presidenza del governo per il resto della legislatura. È quanto emerge dal sondaggio condotto da 40dB per Cadena Ser ed El País. Il 41,2% degli spagnoli, secondo il sondaggio, ritiene che Sanchez debba indire elezioni immediate. Il 17,6% ritiene che dovrebbe rassegnare le dimissioni e proporre un altro leader socialista alla guida dell'Esecutivo per il resto della legislatura.

