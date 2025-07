M3gan 2.0 e il punteggio su rotten tomatoes | perché è così diverso dal 93% del primo film

M3GAN 2.0, il sequel tanto atteso arrivato nel 2025, ha diviso pubblico e critica rispetto all'originale del 2023. Con un punteggio diverso su Rotten Tomatoes e reazioni contrastanti, il film evidenzia come l'evoluzione di un successo virale possa incontrare sfide nel mantenere l’entusiasmo iniziale. Analizzare queste differenze permette di comprendere meglio le dinamiche di una saga che, tra luci e ombre, continua a catturare l’attenzione del pubblico.

analisi della ricezione di M3GAN 2.0: confronto con il primo capitolo. Il sequel M3GAN 2.0, arrivato nelle sale nel 2025, ha suscitato reazioni contrastanti rispetto all'originale del 2023. Mentre il primo film di Blumhouse si era imposto come un successo virale grazie alla sua energia camp e ai colpi di scena soap, il nuovo capitolo ha mostrato una performance meno convincente sia in termini di critica che di incassi. andamento al botteghino e accoglienza critica. performance al botteghino e recensioni. Al debutto, M3GAN aveva registrato un'apertura record con circa 30,4 milioni di dollari, consolidando la sua posizione come uno dei più grandi successi horror recenti.