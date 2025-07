carrefour 175 esuberi nella sede centrale di milano

Carrefour Italia annuncia un importante piano di riorganizzazione presso la sede centrale di Milano, con 175 esuberi annunciati. L’obiettivo è accelerare la trasformazione verso un modello di franchising più efficiente e sostenibile, rafforzando la posizione dell’azienda sul mercato. Questa decisione, strettamente connessa alla necessità di innovare e garantire una sostenibilità a lungo termine, suscita riflessioni sulle sfide del settore e sulle strategie future del colosso della grande distribuzione.

