Campania finanziati 80 progetti per il turismo | il Sannio protagonista con 21 iniziative

Il turismo in Campania si distingue ancora una volta con un boom di iniziative finanziate, e il Sannio brilla come protagonista con ben 21 progetti approvati. Con un investimento di oltre tre milioni di euro e il coinvolgimento di numerose aggregazioni locali, questa regione conferma il suo ruolo strategico nel rilancio del settore. Scopriamo come queste azioni stanno trasformando il territorio e aprendo nuove opportunitĂ di crescita.

Comunicato Stampa Tre milioni di euro al territorio sannita grazie a otto aggregazioni locali e sette capofila beneventani, piĂą sei presenze in progetti interprovinciali "La Regione Campania ha finanziato 80 progetti sugli 84 complessivamente presentati (distribuendo piĂą di 9 milioni

Il Comune di Sassano è risultato primo in graduatoria tra gli undici Comuni finanziati dalla Regione Campania, attraverso l’Agenzia Regionale Campania Turismo, per il progetto “Turismo delle Radici”, un’iniziativa che mira a valorizzare il patrimonio storico, c Vai su Facebook

