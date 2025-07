Cairo ironico su Ricci al Milan | L’agente? Un illusionista da 35 a 20 milioni!

Urbano Cairo, presidente del Torino, non ha nascosto il suo dissenso riguardo alla trattativa per Ricci, descrivendo l’agente Busardò come un illusionista capace di far salire il prezzo da 35 a 20 milioni con un colpo di magia. Tra amarezza e ironia, Cairo mette in luce le stranezze di un mercato in cui le illusioni sembrano essere la norma. Un episodio che lascia aperti molti interrogativi sul reale valore delle stelle del calcio.

