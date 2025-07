A Gaza spari in centro umanitario | Mio figlio ucciso per la farina

In un orrore che scuote il cuore del mondo, una tragedia si è consumata a Gaza, dove un bambino ha perso la vita in un centro umanitario durante una distribuzione di aiuti. La storia di Nidaa Al-Farra e del suo giovane figlio Eyad ci ricorda quanto il conflitto continui a mietere vittime innocenti. È il momento di non voltarsi dall'altra parte e di agire per fermare questa spirale di violenza.

Khan Younis, 4 lug. (askanews) - "Mio figlio è andato a prendere la farina e gli hanno detto 'ecco gli aiuti, venite qui' e quando sono andati gli hanno sparato.". A parlare è Nidaa Al-Farra, che ha perso suo figlio Eyad, 19 anni, nelle sparatorie in un centro di distribuzione di aiuti nella zona di Tahlia, a est di Khan Younis. Parla dal centro medico Nasser, dove continuano ad arrivare corpi. Secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani almeno 613 palestinesi sono stati uccisi vicino a punti di distribuzione di cibo gestiti dalla Gaza Humanitarian Foundation, misteriosa organizzazione creata da Isreale e Stati Uniti che da fine maggio opera invece della distribuzione gestita dall'Onu. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A Gaza spari in centro umanitario: "Mio figlio ucciso per la farina"

In questa notizia si parla di: centro - figlio - gaza - farina

Cammina per le vie del centro e riconosce l'e-bike rubata al figlio - Nel tardo pomeriggio di una tranquilla giornata di primavera, un padre passeggiando per via Santa Croce a Trento ha avuto un’improvvisa rivelazione: l’e-bike che aveva regalato al figlio, rubata tempo prima, era proprio davanti ai suoi occhi.

A rivendicare l’azione il centro sociale Anomalia, in segno di solidarietà con i palestinesi nel contesto della sanguinosa guerra sulla striscia di Gaza Vai su Facebook

A Gaza spari in centro umanitario: Mio figlio ucciso per la farina; Bombe israeliane, la strage continua. Bozza vertice Ue: sanzionare coloni estremisti Israele - Hamas: attacchi israeliani su Gaza, 18 morti dall'alba; Gaza: «Hunger Games»: le trappole mortali tese dall’esercito israeliano agli abitanti affamati.

A Gaza spari in centro umanitario: “Mio figlio ucciso per la farina” - (askanews) – “Mio figlio è andato a prendere la farina e gli hanno detto ‘ecco gli aiuti, venite qui’ e quando sono andati gli hanno sparato. Scrive askanews.it

Gaza, orrore nei centri per gli aiuti: «I contractor americani sparano sulla folla affamata» - Prendere un sacco di farina, di riso o alcune scatole di legumi, per molti abitanti della Striscia di Gaza si è rivelata una condanna a morte. Segnala ilmessaggero.it