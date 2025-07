Nico Williams rinnova col Bilbao e fa marameo al Barcellona Da Madrid | Laporta vittima della sua arroganza

In un colpo di scena che ha scosso il calcio spagnolo, Nico Williams sceglie di rinnovare con l'Athletic Bilbao, lasciando il Barcellona a bocca asciutta. La decisione del giovane talento rappresenta una vera e propria bastonata per Laporta, che aveva puntato forte su di lui. Da Madrid, i commenti non si fanno attendere: “Per Laporta è stata una sconfitta cattedrale”. Una scelta che ribalta le previsioni e riaccende le speranze di un Bilbao più forte che mai.

Nico Williams rinnova col Bilbao e fa marameo al Barcellona. Da Madrid sfottono: «per Laporta sconfitta cattedrale» In Spagna è stata la telenovela dell’estate. Il tira e molla che ha lasciato il Barcellona tramortito. Nico Williams ha deciso di rimanere all’Athletic Bilbao: ha rinnovato per otto stagioni, fino al 30 giugno 2035. Il contratto sarebbe scaduto nel 2027. Il giocatore ha accettato l’offerta del club, rifiutando proposte milionarie da Barcellona e Bayern Monaco. La sua clausola rescissoria aumenta di oltre il 50% rispetto alla precedente che si aggirava intorno ai 60 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Nico Williams rinnova col Bilbao e fa marameo al Barcellona. Da Madrid: «Laporta vittima della sua arroganza»

