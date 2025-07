De Cuyper al Brighton ma alla Roma non serve più | Gasperini vuole Wesley

L’estate in casa Roma si preannuncia infuocata, tra affari di mercato e strategie che potrebbero rivoluzionare la squadra. Mentre Gasperini chiede Wesley e i rumors su de Cuyper al Brighton si intensificano, il direttore sportivo Massara è già in movimento per consegnare un team competitivo in vista della Champions. Tra nuovi acquisti e rinnovamenti, il futuro giallorosso si costruisce passo dopo passo, e tutto sembra già pronto a svelarsi.

Tanto da fare ed ora anche il tempo per pianificare tutto in casa Roma, per un mercato che promette fuoco e fiamme da qui in avanti. Un Massara che avrà decisamente poco tempo libero quest'estate, per consegnare nelle mani di Gasperini una squadra da Champions, e il ds si sta già muovendo in maniera importante: c'è un attacco da rivedere, con Mikautadze osservato speciale, ed una difesa da puntellare, passando per un centrocampo che vede in Kocku l'ultima stuzzicante idea, ma tutto dovrebbe partire dai movimenti sulle fasce. Partiamo da chi alla fine non arriverà sebbene fosse stato un profilo arrivato molto vicino all'approdo nella capitale: stando a Tuttomercatoweb.

