Il calcio del futuro di Alessandro Formisano | non solo business oggi il football è inclusione e rigenerazione urbana

Il calcio del futuro di Alessandro Formisano non è solo un business, ma un potente strumento di inclusione sociale e rigenerazione urbana. In un mondo in continua evoluzione, il football si trasforma in un veicolo di cambiamento positivo, capace di unire comunità e promuovere sostenibilità. Attraverso una visione innovativa e umanistica, l’autore ci invita a riscoprire il gioco più amato al mondo come motore di progresso e coesione sociale.

Una visione innovativa e umanistica per il gioco più popolare e amato al mondo. Il libro “Il calcio del futuro – Inclusione sociale, sostenibilità e nuove opportunità di business” (Edizioni Minerva) firmato da Alessandro Formisano nasce dall’idea di individuare una strategia per costruire una squadra di calcio avendo a disposizione un basso budget, ma una visione di valori autentica. Dunque, ha avuto inizio come sfida intellettuale, che si è evoluta in ricerca, per poi trasformarsi in libro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - “Il calcio del futuro” di Alessandro Formisano: non solo business, oggi il football è inclusione e rigenerazione urbana

