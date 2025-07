Calciomercato Inter il capitano della Primavera Alexiou piace in Serie B | quattro club sulle sue tracce

Il talento greco Christos Alexiou, capitano della Primavera dell’Inter e protagonista di una stagione da urlo, si prepara a decollare verso nuovi orizzonti. Dopo aver conquistato lo scudetto di categoria e segnato 7 gol in 37 presenze, il promettente difensore classe 2005 attira l’attenzione di ben quattro club di Serie B. È il momento di scoprire se il grande salto sarà vicino o ancora lontano.

