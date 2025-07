F1 Gp Silverstone | Hamilton fa volare la Ferrari a casa sua il britannico è primo nelle libere

Il GP di Silverstone si accende con un duello emozionante: Lewis Hamilton, in casa sua, domina le prove libere, facendo volare la Ferrari e lasciando il pubblico senza fiato. "Not in my house", ha detto Mutombo, ma questa volta, il britannico alza ancora di più il livello. Con un tempo di 1:26.892, Hamilton dà il via a un weekend che promette scintille. Ma sarà solo l’inizio di un duello epico tra storia e passione?

“Not in my house”. Una frase resa celebre da Dikembe Mutombo, ex cestista Nba, dopo ogni stoppata, ma sempre attuale. Lewis Hamilton alza la voce e nelle prime prove libere del GP di casa a Silverstone chiude in prima posizione. Chiaro, è soltanto l’inizio di un weekend lunghissimo e le McLaren sono ovviamente favorite, ma la partenza della Ferrari e del pilota britannico è assolutamente promettente. 1:26.892 il tempo dell’ex pilota Mercedes, che chiude davanti a Norris di soli 23 millesimi (1:27:915). Terza l’altra McLaren di Piastri e quarto invece Charles Leclerc. Buono anche il passo gara mostrato dai piloti Ferrari in questo inizio di weekend, con Hamilton che ha mostrato ovviamente grandissimo feeling con il circuito di casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - F1, Gp Silverstone: Hamilton fa volare la Ferrari a casa sua, il britannico è primo nelle libere

