Musica italiana sotto l' ombrellone Dal duetto Noemi e Rocco Hunt ai ritmi scatenati dei The Kolors e Alfa

Alfa realizza il suo sogno: suona sotto l'ombrellone con un mix travolgente di ritmi e melodie che fanno ballare e sognare. L’estate 2025 si accende di energia, musica e divertimento, portando in ogni spiaggia e in ogni cuore le hit più calde della stagione. La musica italiana si conferma protagonista indiscussa di questa estate indimenticabile, pronta a lasciarci ricordi e sorrisi fino a settembre inoltrato.

L ’estate è ormai esplosa. Radio, tv e Spotify sono dominati dalle canzoni dell’estate 2025, tormentoni che ci stanno accompagnando e ci accompagneranno fino a settembre inoltrato. E ce n’è davvero per tutti i gusti: dai ritmi sudamericani di Alfa featuring Manu Chao ( A me mi piace ) al sound anni 80 di Annalisa con la sua ballabilissima Maschio fino a Yakuza, il nuovo singolo di Elodie insieme a Sfera Ebbasta. Alfa realizza il suo sogno: suona a sorpresa con Ed Sheeran a Roma X Leggi anche › Elodie e Andrea Iannone, spunta un anello: nozze in vista? Canzoni estate 2025: le hit del momento, i tormentoni, i duetti su Spotify e alla radio. 🔗 Leggi su Iodonna.it