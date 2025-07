Mi ha violentata in acqua la denuncia della 18enne di Marina di Grosseto | la polizia trova boxer in spiaggia

Un gesto di coraggio che rischia di cambiare le sorti di una giovane vittima. La denuncia della 18enne di Marina di Grosseto scuote la comunità, mentre la polizia rinviene boxer abbandonati in spiaggia, elementi chiave nelle indagini. Una vicenda drammatica che solleva ancora una volta il tema della sicurezza e della tutela delle donne. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa triste vicenda.

Una ragazza di 18 anni ha denunciato di essere stata violentata sulla spiaggia libera di Marina di Grosseto dopo aver trascorso alcune ore con un gruppo di giovani. Avrebbe gridato: "Mi ha violentata in acqua". 🔗 Leggi su Fanpage.it

