Musica e relax sul litorale domitio Radioclub91 accompagnerà tutta l’estate

L'estate sul litorale domitio si trasforma in un sogno grazie a Radioclub91 e al Lido La Sirenetta, che hanno scelto di regalarti momenti indimenticabili. Tra musica coinvolgente, delizie gastronomiche e il calore del sole, ogni giornata diventa un’occasione perfetta per rilassarsi e divertirsi. Cosa c’è di più bello, nel periodo estivo, del mix di relax e divertimento sul litorale domitio? Viene a scoprirlo con noi!

Il buon cibo e il sole alla musica e l'intrattenimento è lo scopo del Lido La Sirenetta che ha scelto per questa stagione la squadra di Radioclub91. Cosa c'è di più bello, nel periodo estivo, del mix di relax e divertimento sul litorale domitio? Fondere la tintarella, il buon cibo e il sole alla musica .

