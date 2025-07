Gramellini | Baroni è determinato ecco perché a Torino può fare bene

Massimo Gramellini, appassionato tifoso del Torino, con la sua determinazione e passione, incarna lo spirito che può portare i granata lontano. Durante l’evento di presentazione del palinsesto di La7 per il 2025/26, ha condiviso le sue convinzioni sul futuro del club. Scopriamo insieme perché, secondo lui, Torino può davvero fare bene e riscrivere la propria storia, puntando su valori e voglia di vincere.

Massimo Gramellini, giornalista e conduttore di “In altre parole” su la7, è da sempre un grande tifoso del Torino. Lo abbiamo incontrato all'evento di presentazione del palinsesto di La7 per la stagione 202526: ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gramellini: "Baroni è determinato, ecco perché a Torino può fare bene"

