Floris | Gasperini mi ricorda Capello felice di vederlo alla Roma

Giovanni Floris, noto conduttore di DiMartedì e appassionato tifoso della Roma, si distingue anche per il suo impegno nel mondo del calcio, avendo ottenuto il patentino Uefa B. La sua passione per i colori giallorossi è palpabile, e il suo entusiasmo ricorda quello di un capello felice in festa. Quando lo abbiamo incontrato all’evento di presentazione del palinsesto La7, le sue parole hanno confermato quanto il suo cuore batta per la squadra capitolina.

Giovanni Floris, conduttore di DiMartedì su la7, è da sempre un grande tifoso della Roma e a gennaio di quest'anno ha anche ottenuto il patentino Uefa B, che gli permetterebbe di allenare fino alla Serie D o di fare il collaboratore tecnico in qualsiasi squadra di A. Lo abbiamo incontrato all'evento di presentazione del palinsesto di La7 per la stagione 202526: ecco le sue parole.

Premio Mastrelli, Giovanni Floris: “Come allenatore della Roma vorrei…” | ESCLUSIVO - Nella suggestiva cornice del Teatro Manzoni di Cassino, si è svolta la Cerimonia del Premio Maestrelli.

Nel giorno della sua presentazione in qualità di nuovo allenatore giallorosso, Gian Piero #Gasperini ha confermato il tentativo della #Juventus di portarlo a Torino ? Un interesse non ricambiato dall'ex tecnico dell'Atalanta: "Ho scelto la Roma e ho preso la d Vai su Facebook

Floris: Gasperini mi ricorda Capello, felice di vederlo alla Roma; Sport News: le ultime notizie sportive di oggi.

Gasperini alla Roma? I tifosi si dividono, ma la maggioranza è pronta ad accoglierlo - E poi c'è chi ricorda Capello: "Anche lui venne da nemico... Secondo gazzetta.it

Gasperini alla Roma divide i tifosi: ecco perché - Non è stato ancora annunciato, non è ufficiale ma Gasp a tanti romanisti non piace. Si legge su romatoday.it