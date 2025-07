Caso Sangiuliano l' ex ministro della Cultura | Ho pensato al suicidio era tutto usato contro di me ho chiuso con la politica

Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, ha recentemente riaperto il cuore sul caso Boccia, rivelando come le accuse e le pressioni abbiano quasi portato al suo gesto estremo. In un momento di grande fragilitĂ , ha deciso di chiudere con la politica, ma ora, con coraggio, mette in luce le sfide e le difficoltĂ affrontate. La sua testimonianza ci invita a riflettere sul peso delle responsabilitĂ pubbliche e sulla forza del riscatto personale.

L'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è tornato a parlare in merito al caso Boccia, che ha portato alle sue dimissioni L'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è tornato a parlare in merito al caso Boccia, che ha avuto un impatto profondo sul protagonista. "A un certo punto h. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Caso Sangiuliano, l'ex ministro della Cultura: "Ho pensato al suicidio, era tutto usato contro di me, ho chiuso con la politica"

In questa notizia si parla di: caso - sangiuliano - ministro - cultura

Sangiuliano aveva ragione: «Visto il caso Rexal Ford? Mi ha fatto fuori una lobby potente e corrotta» - Gennaro Sangiuliano aveva ragione: il caso Rexal Ford rivela una lobby potente e corrotta che ha cercato di silenziare le sue denunce.

Su quando fu travolto dallo scandalo Boccia, l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano non usa giri di parole: «A un certo punto ho pensato al suicidio. Avevano costruito un mostro, una figura da abbattere». E poi: «Con la politica ho chiuso. Basta». Seg Vai su Facebook

Caso Sangiuliano, l'ex ministro: A un certo punto ho pensato al suicidio - LaPresse; Caso Sangiuliano, l’ex ministro indagato dalla Procura di Roma. Salta l’intervista di Boccia a Rete 4; Caso Sangiuliano, il Tribunale dei ministri archivia le accuse di peculato e rivelazione di segreto d'ufficio.

Caso Sangiuliano, l’ex ministro: “A un certo punto ho pensato al suicidio” - Il caso Sangiuliano ha segnato profondamente il protagonista. Scrive msn.com

Gennaro Sangiuliano: "Il caso Boccia? Nei momenti bui ho pensato al sucidio. L'intervista al Tg1 non la rifarei" - L'ex ministro vive una nuova vita da corrispondente Rai a Parigi, dopo le dimissioni da ministro della Cultura. Come scrive msn.com