L’erba tradisce Errani Paolini | brusco stop nella rincorsa al n1 del ranking WTA di doppio

L’erba di Wimbledon riserva sorprese e delusioni: Sara Errani e Jasmine Paolini, favorite come terze teste di serie, vedono interrompersi bruscamente il sogno di raggiungere il numero uno del doppio WTA. Nel match contro Hao-Ching Chan e Barbora Krejcikova, le italiane si sono confrontate con avversarie agguerrite in un incontro intenso. Ma cosa è successo nel momento decisivo? Scopriamo insieme come è sfumata questa emozionante sfida e quali sono le prospettive future.

Si interrompe, nel tabellone di doppio femminile di Wimbledon 2025, il cammino delle azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini, accreditate della testa di serie numero 3, che cedono il passo alla taiwanese Hao-Ching Chan ed alla ceca Barbora Krejcikova, vittoriose con il netto score di 6-3 6-2, maturato in un’ora e nove minuti di gioco. Nel primo set le azzurre partono anche bene, trovando il break ai vantaggi del secondo game e portandosi sul 2-0. La coppia italiana, però, subisce l’immediato controbreak, ed il successivo aggancio sul 2-2. Errani e Paolini tornano avanti sul 3-2, ma da quel momento Chan e Krejcikova salgono in cattedra ed infilano quattro game consecutivi, con break ai vantaggi del settimo game ed a trenta nel nono, per il 6-3 in 39 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’erba tradisce Errani/Paolini: brusco stop nella rincorsa al n.1 del ranking WTA di doppio

Roland Garros 2025, Errani-Paolini da manuale: si prendono i quarti vincendo in due set - Sara Errani e Jasmine Paolini stanno scrivendo una nuova pagina della storia del tennis italiano al Roland Garros 2025! Con una vittoria da manuale in due set, le nostre campionesse si qualificano per i quarti di finale, dimostrando che il talento italiano brilla sempre di più sulla terra rossa di Parigi.

