Calhanoglu Inter non esclude di trattenerlo! Un fattore sarà decisivo – Sky

Hakan Calhanoglu e l'Inter non hanno definitivamente messo fine al proprio rapporto contrattuale. Fino a quando non si verificherà una condizione, i nerazzurri non lo cederanno in estate. LA SITUAZIONE – Che Hakan Calhanoglu possa lasciare l'Inter in questa finestra estiva di mercato è una possibilità, ma non una realtà già definita. A dispetto dei rumors che si sono creati attorno alla figura del calciatore turco, infatti, nel concreto non è cambiato praticamente nulla sul fronte del suo futuro professionale. Come riferito da Manuele Baiocchini a Sky Sport, nessun progresso sostanziale è stato registrato nel corso degli ultimi giorni, anche dopo lo scontro a distanza tra il turco e Lautaro Martinez.