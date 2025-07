Cambiano i pesci nel Mediterraneo I biologi | imparare a mangiarli

Il caldo record nel Mediterraneo sta rivoluzionando l’ecosistema marino, con conseguenze sorprendenti anche per i consumatori e i pescatori. Pesci tradizionali scompaiono o diminuiscono, mentre nuove specie si fanno strada. Un cambiamento che impone ai biologi e ai ristoratori di adattarsi, imparando a conoscere e valorizzare le nuove scelte di consumo. Ma cosa significa tutto questo per il nostro rapporto con il mare e la nostra tavola?

Marsiglia, 4 lug. (askanews) - Oltre 34 gradi a Marsiglia, 29 in mare, con caldo percepito fino a 10-15 metri di profondità. Anche i pesci cercano refrigerio e stanno alla larga dalle acque bollenti. Specie che abitualmente popolavano questi mari e si ritrovavano sui banchi del mercato e poi sulle tavole, non ci sono più o sono in diminuzione; ma ne sono arrivate di nuove. Sandrine, al Porto Vecchio, è sprovvista di orate. "I clienti ci chiedono: 'Non ne avete?'. Normalmente ne avremmo. Ma ora, a causa del caldo, non ne abbiamo. I pesci stanno morendo" dice. Così i banchi vicini al mercato, non hanno più le sardine ma propongono l'alosa: tre chili per 20 euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net