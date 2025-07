Samsung Galaxy Z Flip7 Z Flip7 FE e Z Fold7 si mostrano in nuove immagini

Le ultime immagini trapelate in rete svelano i prossimi protagonisti dell’innovazione Samsung: Galaxy Z Flip7, Z Flip7 FE e Z Fold7. Questi smartphone pieghevoli promettono di rivoluzionare l’esperienza mobile, unendo design all’avanguardia e funzionalità avanzate. Scopriamo insieme dettagli esclusivi su questi device che potrebbero ridefinire il concetto di versatilità e stile nel mondo degli smartphone pieghevoli.

Diamo insieme uno sguardo ad alcune nuove immagini trapelate in rete raffiguranti i prossimi smartphone pieghevoli Samsung Galaxy L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Samsung Galaxy Z Flip7, Z Flip7 FE e Z Fold7 si mostrano in nuove immagini

In questa notizia si parla di: flip7 - samsung - galaxy - immagini

Samsung Galaxy Z Flip7 “tutto schermo” nella parte esterna: la conferma è autorevole - Il Samsung Galaxy Z Flip7 si appresta a sorprendere con un design innovativo "tutto schermo" nella parte esterna, superando le aspettative del suo predecessore.

Galaxy Z Flip7: filtrano info e immagini accessori, tra cui la cover con magneti Vai su X

Galaxy Unpacked sta arrivando, appuntamento il 9 luglio alle ore 16! Per scoprire tutte le novità Samsung in anteprima, registratevi a questo link https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=55835&awinaffid=878401&clickref=unpckdq32025&ued=https%3 Vai su Facebook

Galaxy Z Flip7: filtrano info e immagini accessori, tra cui la cover con magneti; Primi scatti hands-on per Samsung Galaxy Z Fold7; ecco gli accessori per lui e Z Flip7; Samsung Galaxy Z Flip7 e Flip7 FE, ancora conferme grazie a Spigen.

Samsung Galaxy Z Flip7, Z Flip7 FE e Z Fold7 si mostrano in nuove immagini - Diamo insieme uno sguardo ad alcune nuove immagini trapelate in rete raffiguranti i prossimi smartphone pieghevoli Samsung Galaxy ... tuttoandroid.net scrive

Primi scatti hands-on per Samsung Galaxy Z Fold7; ecco gli accessori per lui e Z Flip7 - Mancano pochi giorni al lancio di Samsung Galaxy Z Fold7 (immortalato dal vivo) e Galaxy Z Flip7: trapelano i loro accessori ufficiali. Come scrive tuttoandroid.net