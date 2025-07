Serie A Massimiliano Allegri è tornato a Milanello undici anni dopo l’ultima volta

Dopo undici anni, Massimiliano Allegri ritorna a Milanello, portando con sé entusiasmo e determinazione per rilanciare il Milan. Oggi seguirà i test dei giocatori in vista del raduno di lunedì 7 luglio, che segnerà l’inizio di una stagione all’insegna della rinascita e delle sfide. Obiettivi ambiziosi e sensazioni di rinnovamento si mescolano in un’attesa palpabile: il nuovo ciclo rossonero sta per cominciare, e tutto è pronto a scrivere capitoli emozionanti.

Massimiliano Allegri è tornato a Milanello undici anni dopo l'ultima volta. Il nuovo allenatore del Milan seguirà oggi i test dei giocatori rossoneri in vista del raduno fissato lunedì 7 luglio. Per lunedì il programma è fitto. Sono previsti infatti i primi allenamenti con i rossoneri, l'inizio ufficiale dei lavori in una stagione che deve essere quella del rilancio. Obiettivi e sensazioni.

