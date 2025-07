Mondiale per Club il tabellone dei quarti di finale | tutti i risultati e le classifiche aggiornate

Il Mondiale per Club ha appassionato tifosi di tutto il mondo, regalando emozioni e sorprese nelle fasi a gironi. Con la conclusione delle partite, scopriamo il tabellone dei quarti di finale, i risultati aggiornati e le classifiche definitive che hanno visto protagonisti anche Inter e Juve. Ecco tutti i dettagli per restare sempre informati sulle sfide che decideranno il campione del mondo per club!

Tutti i risultati e le classifiche dei gironi dopo le partite del Mondiale per Club che ha visto coinvolte Inter e Juve. Di seguito tutti i risultati le classifiche dei gironi.

