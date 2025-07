In cella si soffoca la politica dorme con aria condizionata Fina Pd legge lettera di Alemanno – Il video

Il caldo insopportabile e le condizioni di sofferenza nelle carceri di Rebibbia sono al centro di un acceso dibattito politico, dove Gianni Alemanno denuncia che “la politica dorme con l’aria condizionata”. Un richiamo forte alle responsabilità di chi dovrebbe tutelare i diritti civili, ma sembra invece distaccato dai reali bisogni della popolazione carceraria. La questione, ancora irrisolta, ci invita a riflettere sull’urgenza di azioni concrete.

(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2025 “Qui si muore di caldo, ma la politica dorme con l’aria condizionata”. È uno dei passaggi del diario di Gianni Alemanno sulla situazione a Rebibbia in questi giorni di caldo torrido, diario letto in Aula, al Senato, da Michele Fina (Pd), intervenuto nel dibattito sulla riforma della separazione delle carriere. Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

