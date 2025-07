Perché per l’esplosione di Roma non è arrivato IT-Alert ma l’allarme su Facebook sì

Quando la sicurezza pubblica è in gioco, ogni minuto conta. Tuttavia, l'esplosione di Roma in via dei Gordani non ha attivato il sistema IT-Alert, lasciando molti cittadini senza una comunicazione tempestiva, a differenza dell'incidente di Calenzano. Mentre Facebook ha comunque attivato il Safety Check, resta aperta una domanda: perché il sistema ufficiale non ha funzionato come previsto? Continua a leggere per scoprire cosa potrebbe migliorare nella gestione delle emergenze.

Dopo lo scoppio del distributore GPL di Roma in via dei Gordani non si è attivato IT-Alert, il sistema di allarme pubblico sviluppato dalla Protezione Civile. La notifica era arrivata invece per l'esplosione all'impianto Eni di Calenzano. C'è una differenza però tra i due incidenti. Intanto su Facebook si è attivato comunque il Safety Check. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Come un bombardamento”. Le testimonianze di soccorritori e residenti dopo l'esplosione a Roma - Un’esplosione violentissima ha scosso Roma questa mattina, lasciando dietro di sé un’immagine di devastazione e panico.

Esplosione Roma, l'allarme fumo: «Tenete le finestre chiuse». In molti con mascherine, attivato il monitoraggio - Come mostra sui social Simone Atzori, ricercatore Ingv, si vedono gli effetti del fortissimo boato di stamattina a ... Si legge su msn.com